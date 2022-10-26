شكرا لقرائتكم خبر 1427 بحثا في قاعدة Scopus تعزز إسهامات جامعة جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عززت جامعة جازان إسهاماتها الفاعلة في حركة النشر العلمي والبحثي، وطنيا وعالميا، بوصول عدد أبحاثها المنشورة في قاعدة بيانات Scopus إلى 1427 بحثا، بما يؤكد قدرات الجامعة البحثية وتصاعد حجم الأبحاث المنشورة في قواعد بيانات البحث العلمي العالمية.

وكانت أبحاث الجامعة المنشورة في قاعدة بيانات Scopus عام 2017م قد سجلت 374 بحثا، فيما ارتفعت نسبة الاستشهادات العلمية المنشورة منذ 2017م وحتى نهاية العام الماضي إلى أكثر من 460%، كما حققت الجامعة مركزا متقدما ضمن أفضل 10 جامعات ومؤسسات بحثية على مستوى المملكة، في نشر الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا.

وعدّ رئيس الجامعة الدكتور مرعي القحطاني التصاعدَ المستمر في تحقيق الجامعة أرقاما متقدمة في مجال البحث العلمي، تميزا يُضاف إلى الجامعة وباحثيها وإسهاماتهم المميزة في حركة النشر العلمي والبحثي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.