تخريج 3040 كادرا تمريضيا للرعاية الحرجة اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتفي وزارة الصحة اليوم بتخريج الدفعة الثانية من برنامج تمريض الرعاية الحرجة، وذلك في فندق كراون بلازا في مدينة الرياض.

وأوضحت الوزارة أن هذا البرنامج يهدف إلى زيادة أعداد التمريض السعودي في أقسام العنايات الحرجة لضمان جودة وسلامة الرعاية التمريضية المقدمة، وتدريب وتأهيل التمريض السعودي في أقسام العنايات الحرجة، من خلال برنامج مكثف يكسب الممرضين المعرفة اللازمة للعمل في بيئة عمل تتطلب سلوكا مهنيا احترافيا، يضمن خدمة صحية متميزة.

وبينت أن خريجي هذه الدفعة 3040 كادرا تمريضيا، ويركز البرنامج في مساره الأول على المعينين حديثا، فيما يستهدف في المسار الثاني التمريض العامل في الأقسام الأقل حدة، مثل: أقسام الباطنة والجراحة والعيادات الخارجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية؛ لتأهيلهم في أقسام الرعاية الحرجة، وتحقيق نسب التوطين بما يتوافق مع رؤية 2030.

وقدم البرنامج للمتدربين المهارات المعرفية والمهنية والخبرة اللازمة التي تمكنهم من العمل في أقسام الرعاية الحرجة، بما يضمن تقديم خدمة تمريضية آمنة وذات جودة في التخصصات الحرجة كالعناية المركزة بالعين والأطفال وحديثي الولادة وأقسام الطوارئ، إضافة إلى وحدات الغسيل الكلوي ومراكز القلب ومراكز الأورام، حيث جرى تدريب المتدربين في 47 منشأة صحية وتحت إشراف مدربين سعوديين من ذوي الخبرة في الرعاية الحرجة، وتم تأهيلهم للتدريب من خلال إلحاقهم في برنامج إعداد المدربين.

يذكر أن الدفعة الأولى «التجريبية» بدأت تدريبها في ديسمبر 2020، وانتهت، وجرى تخريجها في أبريل 2021، وبلغ عدد خريجي الدفعة الأولى 827 ممرضا وبنسبة إنجاز 89% التي كانت تهدف لتأهيل وتخريج 1200 ممرض.

برنامج تمريض الرعاية الحرجة:

