زوارق كواش الفرنسية تدخل الخدمة بالأسطول الغربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت القوات البحرية الملكية السعودية في قيادة الأسطول الغربي، أمس، المجموعة الأولى من الزوارق الدورية المتوسطة السريعة من طراز كواش الفرنسية.

ورفع قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحيى العسيري العلم على المجموعة الأولى، إيذانا بدخولها الخدمة الفعلية في الأسطول، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة شانتيه نفنال كواش د.فلوران باتيستيلا، ونائب الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية لشركة ال اي جي نكس هيون سوو لي.

وقال قائد الأسطول الغربي: تعد هذه الزوارق إضافة نوعية لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية، إذ ستسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية، وتعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة، وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة، منوها بالحرص الدائم والدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة، ووزير الدفاع، لتطوير القوات المسلحة بما يخدم هذا الوطن الغالي.

بم تمتاز زوارق كواش؟







بتصميمها الفريد والمتطور



محركاتها ذات السرعة العالية التي أكسبتها مرونة وخفة في المناورات البحرية



تشمل تركيبة متطورة من الأنظمة الالكترونية مثل:



أجهزة المتابعة والاستشعار البصرية والحرارية



تبادل المعلومات والملاحة البحرية التي تمكنها من تنفيذ مهام البحث والرصد والمتابعة عبر نظام الكتروني عالي الذكاء



منظومة مدفعية تغطي 360 درجة



منظومة حديثة ومتطورة لصواريخ عالية الدقة في الاستهداف والإصابة



فيم تستخدم هذه الزوارق؟

في تنفيذ المهام المختلفة منها:

