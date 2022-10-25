جاسم الرميحي يكشف العديد من التفاصيل وجوائز “خليجي 25”

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عقد الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، جاسم الرميحي، مؤتمراً صحفياً أقيم على هامش قرعة خليجي 25 بالبصرة، للكشف عن العديد من الجوانب المهمة التي سترافق البطولة والكثير من التفاصيل.

وقال الرميحي في المؤتمر الصحفي: “إقامة حفل القرعة هو الخطوة الأولى نحو إقامة بطولة خليجي 25 بالبصرة، حيث جرى التنسيق بين اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية حول كافة الأمور التنظيمية والترتيبات النهائية للاستضافة، كما جرى التنسيق مع الجهات المعنية للسماح لمواطني دول الخليج بالسفر إلى العراق دون تأشيرات أثناء بطولة خليجي 25 في البصرة بداية العام المقبل”.

وأعرب جاسم الرميحي عن سعادته وتقديره لنجاح حفل قرعة بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25” والتي تستضيفها البصرة في الفترة من 6-19 يناير المقبل.

واسفرت القرعة عن مواجهات قوية وديربيات خليجية مرتقبة، معرباً عن أمله في أن تكون هذه النسخة أفضل من النسخة السابقة وهو أمر متبع في كل بطولة نقوم بتنظيمها.

وحول المشاركة بالمنتخب الأساسي لكل فريق أوضح أمين عام اتحاد كاس الخليج العربي بقوله: “لائحة بطولة كأس الخليج تنص على مشاركة المنتخبات الأولى وليست الرديفة، كما أن وجود النجوم من اللاعبين يمنح البطولة زخماً كبيراً على المستويين الفني والإعلامي”.

وأوضح أمين عام اتحاد الخليج العربي أن طواقم التحكيم ستكون محددة بطاقم تحكيمي من كل دولة، بالإضافة إلى طاقم تحكيم آسيوي وكذلك دولي مع تطبيق تقنية الفيديو المساعد الفار.

وطالب الرميحي وسائل الإعلام لاسيما، بتسليط الضوء عن البصرة واستعداداتها لاستضافة البطولة ونقل صورة حية تعكس الواقع الآمن الذي تعيشه البصرة بتضافر جميع الجهود وصولاً لنسخة من أميز النسخ مع وجود الجماهير الغفيرة التي ستحضر البطولة والتي ستكون من أبرز عوامل نجاحها.

وعن جوائز البطولة، قال جاسم الرميحي في ختام حديثه في المؤتمر الصحفي :”هناك جائزة صاحب المركز الأول في البطولة وهي مليون دولار، والمركز الثاني 750 ألف دولار”.

وأوضح: “هناك دعوات ستوجه إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لحضور البطولة التي تأتي بعد كأس العالم فيفا قطر2022 مما يزيدها زخماً إعلامياً ويسلط عليها الضوء بصورة أكبر”.



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Source akhbaar24

