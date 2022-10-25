ابتعاث منتهي بـ التوظيف في قطاع الصناعات العسكرية.. قدم من هنا

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يعلن برنامج الإيفاد والابتعاث لمنشآت قطاع الصناعات العسكرية فتح باب القبول والتسجيل، من خلال الاستثمار بكفاءاتنا الوطنية لنهضة الحاضر والمستقبل، في التخصصات المتعلقة بقطاع الصناعات الدفاعية بالتعاون مع أفضل الجامعات المحلية والعالمية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

مسمى البرنامج:

برنامج الابتعاث والإيفاد لمنشآت قطاع الصناعات العسكرية.

الفئة المستهدفة:

خريجي الثانوية العامة.

خريجي التعليم العالي.

موظفي المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية والأمنية بالمملكة.

عن البرنامج:

يُعد برنامج الإيفاد والابتعاث لمنشآت قطاع الصناعات العسكرية أحد أهم المبادرات ذات الأولوية والمنبثقة من استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية، حيث يهدف إلى ابتعاث الكوادر السعودية الشابة والموهوبة من خريجي الثانوية العامة والتعليم العالي وموظفي المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، على أن يستكمل هؤلاء الطلاب مسيرتهم التعليمية الجامعية في التخصصات الهندسية والدفاعية، والانضمام بعد تخرجهم إلى مسيرة توطين هذا القطاع الواعد.

معايير الأهلية:

معايير الأهلية لبرنامج الابتعاث والإيفاد لمنشآت قطاع الصناعات العسكرية:

_أن يكون المرشحـ/ـة سعودي الجنسية.

_أن يحمل المرشحـ/ـة شهادة تخرج معتمدة وسجل أكاديمي.

_يشترط معادلة الشهادة من الجهات المختصة إذا كانت الشهادة صادرة من جهة تعليمية خارج المملكة.

_يتم اختيار المرشحين بالمفاضلة بينهم والأولوية للحاصلين على أعلى التقديرات التراكمية وأفضل النتائج الأكاديمية وذلك _حسب عدد المقاعد المتاحة، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية من قبل المنشأت المشاركة في البرنامج.

_يجب أن تكون مستندات المرشحـ/ـة دقيقة وسليمة أثناء عملية التسجيل، وسيتم استبعاد أي مرشحـ/ـة ثبت عدم دقة _معلوماته المسجلة من خلال المستندات الرسمية التي تم تقديمها من قبله.

الوثائق المطلوبة (باللغة الإنجليزية):

_صورة من الهوية الوطنية.

_سجل الدرجات.

_صورة من نتيجة اختبار التحصيلي.

_صورة من هوية العائلة.

_شهادة تخرج.

_صور جوازات سفر المرافقين (إن وجد).

_صورة من جواز السفر.

_صورة من نتيجة اختبار القدرات.

_معادلة الشهادة من الجهات المختصة إذا كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.

_صورة من اختبار القدرات الجامعيين (بالنسبة للراغبين على الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه).

_أن يكون حاصلًا على درجة لا تقل عن (5) في نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية (أيلتس) أو ما يعادله.

خطوات التقديم على الابتعاث:

_يتم التسجيل في برنامج المنح الدراسية عن طريق تعبئة نموذج التقديم في الموقع الرسمي لبرامج تنمية رأس المال البشري.

_الدخول على رابط التقديم.

_استكمال البيانات الشخصية، والعلمية، واختيار المنشأة والتخصص المطلوب للابتعاث.

_إرفاق المستندات المطلوبة.

_تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية ورقم الهاتف الجوال.

_الإجابة على أسئلة استبيان المتقدم.

_الإقرار على صحة البيانات، وإرسال النموذج.

مميزات البرنامج:

_تغطية تكاليف الدراسة، والمعيشة للمبتعث ومرافقيه.

_تأمين صحي للمبتعث ومرافقيه، وتذاكر السفر من المملكة إلى مقر البعثة والعكس.

_دراسة مرحلة اللغة، ودرجة البكالوريوس، والدبلوم العالي، ودرجة الماجستير، ودرجة الدكتوراه.

_ضمان الحصول على وظيفة لدى المنشآت المشاركة في البرنامج.

_الابتعاث الى أفضل الجامعات العالمية التي تقدم تخصصات تخدم قطاع الصناعة العسكرية.

المنشآت المشاركة في البرنامج:

_الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

_شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية.

_شركة الإلكترونيات المتقدمة.

_شركة قدرة الصناعية.

_شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات.

_شركة الشرق الأوسط البحرية للصيانة.

_شركة انترا للتقنيات الدفاعية.

_الشركة العالمية للصناعات البحرية.

_شركة الزامل البحرية.

_شركة تقنية علم للاستثمار والتطوير الصناعي.

_شركة مشاريع الدفاع للصناعات العسكرية.

موعد التقديم:

أوضح برنامج الإيفاد أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/16هـ الموافق 2022/11/10م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم – (اضغط هنا).

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Source almnatiq

