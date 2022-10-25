روسيا اتهمت أوكرانيا بالعزم على استخدامها.. تعرّف على القنبلة القذرة وخطورتها

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اتهمت روسيا نظيرتها أوكرانيا بعزمها على استخدام “القنبلة القذرة”، وذلك من خلال رسالة بعثت بها إلى الأمم المتحدة.

وتعد “القنبلة القذرة” قنبلة تفجيرية تقليدية مخلوطة بمواد نووية سامة صُممت لتنتشر على شكل غبار، لكنها لا تسبب انفجارا يسوى المدن بالأرض مثل الذرية.

ووفق آراء الخبراء فإن الأثر الصحي المباشر للقنبلة محدود، لأنه سيكون بإمكان معظم الموجودين في أي منطقة منكوبة الهروب قبل التعرض لجرعات قاتلة من الإشعاع.

من جهتها، أكدت كييف أن ادعاء روسيا بأنها قد تتعمد جعل بعض أراضيها غير صالحة للسكن منافٍ للعقل، فيما وصفت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في بيان مشترك الادعاءات الروسية بأنها “كاذبة تماما” وحذرت موسكو من استخدامها ذريعة للتصعيد.



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Source akhbaar24

