اجتماعي/ جمعية المسؤولية الاجتماعية تنظم لقاء الديوانية التاسع بالرياض

.





الرياض 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واس

نظمت جمعية المسؤولية الاجتماعية اليوم لقاء الديوانية “التاسع” تحت عنوان (المسؤولية الاجتماعية في المجال الرياضي) بحضور المهتمين في الجانب الاجتماعي والرياضي وذلك في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

واستضافت الديوانية ضمن اللقاء مجموعة من المتحدثين وهم المشرف العام للمسؤولية الاجتماعية لنادي الشباب الدكتور فهد العليان ، و مسؤول المسؤولية الاجتماعية في اتحاد الرياضه للجميع منصور الصغير، و مدير المسؤولية المجتمعية لنادي الرياض رنا المزعل ، ومهتم بالمسؤولية المجتمعية مؤلف كتاب المسؤولية الاجتماعية في الأندية

وناقش اللقاء عدة محاور، أبرزها : رؤية المسؤولية المجتمعية في وزارة

وذكر المدلج أن نادي الدرعية يحرص على الريادة والتميز في الخدمات المقدمة في جانب المسؤولية الاجتماعية ويسعى إلى التحول إلى نموذج يحتذى به تجعل من محافظة الدرعية وجهة لأفراد المجتمع .

من جانبه أوضح الصغيّر أن في الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يسعى بتحفيز المجتمع على ممارسة النشاط البدني وذلك بتوفير برامج مستدامة تخدم جميع شرائح المجتمع لأهداف صحية ومجتمعية .

كما أكدت المزعل أن إدارة المسؤولية الاجتماعية بنادي الرياض السعودي تسعى لصنع برامج ومبادرات اجتماعية تواكب التطلعات والأهداف من رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتستهدف كافة شرائح المجتمع وذلك للوصول الى الريادة في العمل المجتمعي.

وفي الختام كرم الرئيس التنفيذي عبدالله المهنى ضيوف اللقاء وشركائهم .

//انتهى//

23:03ت م

0225 الرياض 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسنظمت جمعية المسؤولية الاجتماعية اليوم لقاء الديوانية “التاسع” تحت عنوان (المسؤولية الاجتماعية في المجال الرياضي) بحضور المهتمين في الجانب الاجتماعي والرياضي وذلك في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.واستضافت الديوانية ضمن اللقاء مجموعة من المتحدثين وهم المشرف العام للمسؤولية الاجتماعية لنادي الشباب الدكتور فهد العليان ، و مسؤول المسؤولية الاجتماعية في اتحاد الرياضه للجميع منصور الصغير، و مدير المسؤولية المجتمعية لنادي الرياض رنا المزعل ، ومهتم بالمسؤولية المجتمعية مؤلف كتاب المسؤولية الاجتماعية في الأندية الرياضية الدكتور متعب الرشود ، ومدير قطاع التسويق والاستثمار في نادي النصر محمد عبدالعزيز، و مسؤول المسؤولية الاجتماعية في نادي الدرعية عثمان المدلج ، وأدار اللقاء رئيس مجلس الجمعية سعود السبيعي.وناقش اللقاء عدة محاور، أبرزها : رؤية المسؤولية المجتمعية في وزارة الرياضة و مبادرات الاندية في المسؤولية المجتمعية و تطلعات وآمال مستقبلية للمسؤولية المجتمعية في الاندية و أهمية الرياضه كونها احدى مستهدفات رؤية 2030.وذكر المدلج أن نادي الدرعية يحرص على الريادة والتميز في الخدمات المقدمة في جانب المسؤولية الاجتماعية ويسعى إلى التحول إلى نموذج يحتذى به تجعل من محافظة الدرعية وجهة لأفراد المجتمع .من جانبه أوضح الصغيّر أن في الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يسعى بتحفيز المجتمع على ممارسة النشاط البدني وذلك بتوفير برامج مستدامة تخدم جميع شرائح المجتمع لأهداف صحية ومجتمعية .كما أكدت المزعل أن إدارة المسؤولية الاجتماعية بنادي الرياض السعودي تسعى لصنع برامج ومبادرات اجتماعية تواكب التطلعات والأهداف من رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتستهدف كافة شرائح المجتمع وذلك للوصول الى الريادة في العمل المجتمعي.وفي الختام كرم الرئيس التنفيذي عبدالله المهنى ضيوف اللقاء وشركائهم .//انتهى//23:03ت م0225

www.spa.gov.sa/2395522

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي/ جمعية المسؤولية الاجتماعية تنظم لقاء الديوانية التاسع بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.