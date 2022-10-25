︎
.
أعلن نادي التعاون خوض فريقه معسكرًا إعداديًا خلال فترة التوقف الدولي بمدينة العين الإماراتية.
وأشار نادي التعاون، إلى أن فريقه سيُغادر إلى معسكره الخارجي يوم 12 نوفمبر الحقبل على أن يعود يوم 2 ديسمبر المقبل.
وأتم نادي التعاون بيانه بالتنويه إلى أن الفريق سيخوض تدريبات صباحية ومسائية خلال المعسكر الذي سيتخلله 4 مباريات ودية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. التعاون يُعلن تفاصيل معسكره الخارجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.