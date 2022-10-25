رسميًا.. التعاون يُعلن تفاصيل معسكره الخارجي

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أعلن نادي التعاون خوض فريقه معسكرًا إعداديًا خلال فترة التوقف الدولي بمدينة العين الإماراتية.

وأشار نادي التعاون، إلى أن فريقه سيُغادر إلى معسكره الخارجي يوم 12 نوفمبر الحقبل على أن يعود يوم 2 ديسمبر المقبل.

وأتم نادي التعاون بيانه بالتنويه إلى أن الفريق سيخوض تدريبات صباحية ومسائية خلال المعسكر الذي سيتخلله 4 مباريات ودية.

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Source akhbaar24

