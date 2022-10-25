المملكة ضيف شرف مهرجان أيام قرطاج السينمائية

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أعلنت هيئة الدورة الـ 33 لأيام قرطاج السينمائية اختيار المملكة لتكون ضيف شرف الدورة الحالية للمهرجان.

وتبدأ الدورة فعالياتها يوم 29 أكتوبر وتستمر حتى 5 نوفمبر، بمشاركة 72 بلدًا من ضمنها 17 بلداً عربيًا و23 بلداً إفريقيًا.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله آل عياف: “سعداء بحضور المملكة هذا العام في هذا المحفل السينمائي العريق بمشاركة كوكبة من صُناع الأفلام السعوديين، وعبر برنامج يعرّف بالفرص والقدرات التي يمتلكها قطاع الأفلام السعودي “.

ومن جانبها، أوضحت المدير العام للمهرجان في دورته الحالية، سنيا الشامخي، أنه سيتم عرض 7 أفلام سعودية، إلى جانب تنظيم ندوة فكرية حول دور الجمعيات غير الربحية في المجال السينمائي السعودي، فضلاً عن حضور 20 ضيفاً سعوديًا ما بين مخرجين ومنتجين ونقاد.



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Source akhbaar24

