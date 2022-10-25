فهد بن جلوي يكشف السبب وراء دمج اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية

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تحدث نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، عن تطور دور اللجنة الأولمبية، واستضافة دورة أولمبية صيفية.

وقال فهد بن جلوي، خلال حلوله ضيفا على بودكاست “سقراط”: “بفضل الله ثم دعم القيادة، أصبح الهدف الأسمى لنا اليوم، استضافة دورة أولمبية صيفية”.

وأوضح: “المملكة وقعت على الميثاق الأولمبي في عام 1964م، إبان تقديم طلب انضمامها للجنة الأولمبية الدولية، ودورها نشر الثقافة الأولمبية والإعداد للدورات الأولمبية”.

وأضاف: “تطور عمل اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 1896 وحتى اليوم، وهي المرجع الأكبر للجان الأولمبية حول دول العالم، في المملكة، الاتحادات ترجع للجنة الأولمبية والبارالمبية، فقط من حيث الدعم المالي والإعداد للدورات المجمعة”.

وتابع: “تم دمج اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية، لتطوير وضع الرياضة البارالمبية بالمملكة، وهناك نماذج عالمية مشابهه للتجربة السعودية، وعلى رأسها اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية واللجنة الهولندية واللجنة الجنوب إفريقية”.

وأشار: “لكي يحقق اللاعب أي ميدالية أولمبية، يجب أن يمارس رياضته ويتم إعداده من عمر 6 سنوات، وهذه من المواضيع التي عملنا على معالجتها اليوم، بالتنسيق مع أكاديمية مهد وبرنامج رياضيي النخبة”.

واختتم: “في الوقت الحالي، لأول مرة يصبح لدينا 4 عضويات في اللجنة الأولمبية الدولية، وعضويتين في المكتب التنفيذي بالمجلس الأولمبي الآسيوي، و7 عضويات في لجان المجلس الأولمبي الآسيوي، إضافة إلى العديد من الاتحادات الدولية الأخرى”.



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Source akhbaar24

