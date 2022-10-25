خفض وفيات الحوادث المرورية بالمدينة

واستضافت منطقة المدينة المنورة، أعمال الاجتماع الدوري للجان السلامة المرورية بالمملكة، وورش العمل المصاحبة له، وأشار وكيل إمارة المنطقة وهيب السهلي في كلمته الافتتاحية إلى سلسلة الاجتماعات المنعقدة، إنفاذاً لتوجيهات وزير الداخلية والتي أثمرت عن إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التوعوية، والتي ساهمت بفضل الله في خفض الحوادث المرورية، وتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية، بصورة تعزز تحقيق برنامج التحوّل الوطني، الذي يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد ممثل وزارة الداخلية المستشار الدكتور حمود بن فايز الحلافي، أهمية تطبيق الحوكمة وأثرها الإيجابي على منظومة العمل في القطاع الحكومي والخاص، مستعرضاً آلية حوكمة عمل لجان السلامة المرورية، التي تتضمن مجموعة العمليات اللازمة لتوجيه وضبط مخرجات الاجتماعات، وتجديد المهام والمسؤوليات بين المشاركين، وإعداد التوصيات ومناقشتها، وإعداد مؤشرات الأداء لمتابعة منجزات الأعمال، في مجال حوكمة عمل لجان السلامة المرورية.
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