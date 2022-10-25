خفض وفيات الحوادث المرورية بالمدينة

ساهمت لجنة السلامة المرورية بمنطقة المدينة المنورة، في خفض وفيات الحوادث المرورية إلى 10% في 2022، وتحقيق المدينة المنورة للمركز الرابع في نتائج تحسن انخفاض حالات الوفيات جراء الحوادث المرورية، بعد أن كانت النسبة في عام 2020، 13.6% وانخفضت إلى 11.9 في 2021، حيث ساهمت اللجنة في تطبيق مبادرة إزالة المطبات العشوائية بالمنطقة، وتشغيل مركزين للهلال الأحمر في مركزي ينبع النخل والسويرقية، إضافة إلى إقامة دورات تدريبية لكيفية التعامل مع إصابات الحوادث المرورية، بالتعاون مع الهلال الأحمر، إذ تهدف اللجنة إلى حصر المواقع، التي تشكل خطورة على السلامة المرورية، ودراسة المبادرات ذات التأثير المباشر في الشأن المروري، ونشر ثقافة القيادة الآمنة.

واستضافت منطقة المدينة المنورة، أعمال الاجتماع الدوري للجان السلامة المرورية بالمملكة، وورش العمل المصاحبة له، وأشار وكيل إمارة المنطقة وهيب السهلي في كلمته الافتتاحية إلى سلسلة الاجتماعات المنعقدة، إنفاذاً لتوجيهات وزير الداخلية والتي أثمرت عن إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التوعوية، والتي ساهمت بفضل الله في خفض الحوادث المرورية، وتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية، بصورة تعزز تحقيق برنامج التحوّل الوطني، الذي يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد ممثل وزارة الداخلية المستشار الدكتور حمود بن فايز الحلافي، أهمية تطبيق الحوكمة وأثرها الإيجابي على منظومة العمل في القطاع الحكومي والخاص، مستعرضاً آلية حوكمة عمل لجان السلامة المرورية، التي تتضمن مجموعة العمليات اللازمة لتوجيه وضبط مخرجات الاجتماعات، وتجديد المهام والمسؤوليات بين المشاركين، وإعداد التوصيات ومناقشتها، وإعداد مؤشرات الأداء لمتابعة منجزات الأعمال، في مجال حوكمة عمل لجان السلامة المرورية.