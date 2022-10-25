طائر النورس يحرر تقاطع الأحساء

الحركة الأمامية
يعتمد التصميم المستحدث للتقاطع، على توفير الحركة الامامية من الشمال إلى الجنوب على طريق الملك عبدالله دون توقف، ويتم إغلاق الحركة الأمامية على طريق الأمير نايف من الغرب وتحويلها إلى الجنوب باتجاه طريق الملك عبدالله، مع إضافة حركات الدوران باتجاه الشمال والجنوب على طريق الملك عبدالله، فيما يتم عكس الحركة المرورية بطريق الأمير نايف باتجاه الشرق بهدف استمرار الحركة المرورية وتخفيف أطوار الإشارة الضوئية.
لجنة رباعية
من جهته، أبان أمين الأحساء المهندس عصام الملا، أن دراسة مرورية، من لجنة «رباعية» متخصصة بدراسة عدد من التقاطعات ونقاط الازدحام المروري في المحافظة، تضم كل من: الأمانة، والمرور، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
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