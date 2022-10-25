فيصل بن سلمان يدشن 17 مشروعا تعليميا

دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، 17 مشروعاً تعليمياً جديداً ضمن المرحلة الثانية من مُبادرة «طيبة بلا مبانٍ مستأجرة» والتي انطلقت في العام 1439هـ بالشراكة مع القطاع الخاص وساهمت في رفع نسبة المباني التعليمية الحكومية إلى 84٪ حتى العام الجاري 1444، فيما تستهدف المبادرة الاستغناء عن كافة المباني المدرسية المستأجرة في المدينة المنورة، بنهاية العام 1445هـ يليها المحافظات والضواحي في نهاية العام 1447.

واطّلع أمير المنطقة، خلال حفل التدشين بمقر مجمع أروى بنت أبي العاص للطفولة المبكّرة، على خدمات المشاريع التعليمية والمدارس المدشّنة، والتي تتضمن 474 فصلاً دراسياً تخدم 14.200 طالب وطالبة، حيث تتقلص بتلك المشاريع الجديدة نسبة المدارس المستأجرة بالمدينة المنورة إلى 16٪.

وعقب التدشين، تفقد الأمير فيصل بن سلمان، عددًا من الفصول والقاعات الدراسية بالمجمع التعليمي الجديد للطفولة المبكرة، وشاهد سموه معرض المشاريع، واستمع لشرحٍ عن المشاريع المستقبلية، بالإضافة إلى مشروع بناء المدارس بنظام التشغيل «مشروع مسار البناء والصيانة والتحويل، من برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونسب الإنجاز في المشاريع التعليمية الجديدة.

إثر ذلك، شاهد أمير المنطقة، عرضاً عن مشروع تأهيل المركز الكشفي، ومركز وثائق التعليم التاريخية، والمركز العلمي، والتي سيتم تدشينها خلال الفترة المقبلة.