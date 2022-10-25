فيصل بن سلمان يدشن 17 مشروعا تعليميا

واطّلع أمير المنطقة، خلال حفل التدشين بمقر مجمع أروى بنت أبي العاص للطفولة المبكّرة، على خدمات المشاريع التعليمية والمدارس المدشّنة، والتي تتضمن 474 فصلاً دراسياً تخدم 14.200 طالب وطالبة، حيث تتقلص بتلك المشاريع الجديدة نسبة المدارس المستأجرة بالمدينة المنورة إلى 16٪.
وعقب التدشين، تفقد الأمير فيصل بن سلمان، عددًا من الفصول والقاعات الدراسية بالمجمع التعليمي الجديد للطفولة المبكرة، وشاهد سموه معرض المشاريع، واستمع لشرحٍ عن المشاريع المستقبلية، بالإضافة إلى مشروع بناء المدارس بنظام التشغيل «مشروع مسار البناء والصيانة والتحويل، من برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونسب الإنجاز في المشاريع التعليمية الجديدة.
إثر ذلك، شاهد أمير المنطقة، عرضاً عن مشروع تأهيل المركز الكشفي، ومركز وثائق التعليم التاريخية، والمركز العلمي، والتي سيتم تدشينها خلال الفترة المقبلة.
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