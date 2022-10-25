خادم الحرمين يغادر جدة متوجها إلى الرياض

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جدة مساء اليوم، متوجها إلى الرياض. وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وقد غادر في معية خادم الحرمين، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما غادر في معيته رئيس الديوان الملكي الأستاذ فهد بن محمد العيسى، ورئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين عبدالعزيز بن إبراهيم الفيصل.