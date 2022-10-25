شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. النصر السعودي يدرس التعاقد مع نجم المنتخب المصري في صفقة تاريخية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية سعودية، مفاجأة من العيار الثقيل حول رغبة نادي النصر في الحصول على خدمات نجم المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.

ويسعى العالمي برئاسة مسلي آل معمر، في تلبية مطالب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من أجل حصد البطولات.

محمد النني على رادار النصر السعودي



وأكدت التقارير، أن النادي السعودي يدرس بقوة التعاقد مع المصري محمد النني لاعب وسط فريق آرسنال الإنجليزي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابعت: "النني ينتهي عقده في الجانرز بنهاية الموسم الجاري ولم يتم مناقشته حتى الآن حول إمكانية تجديد عقده والاستمرار في ملعب الإمارات".

وأضافت: "النصر يريد استغلال اقتراب نهاية عقد اللاعب مع ناديه، وإقناع آرسنال بالتخلي عنه في الشتاء المقبل، بدلًا من رحيله مجانًا في الصيف".



الدوري السعودي يتوقف بسبب مونديال قطر



وتتوقف منافسات الدوري السعودي، بالوقت الحالي بعد انتهاء الجولة الثامنة، في ظل استعدادات منتخب السعودية الأول لدخول المرحلة الثالثة والنهائية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تقام خلال الفترة بين 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.