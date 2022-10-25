شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. موسيماني يُجهز دبابة أهلي جدة لدوري يلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، يُجهز دبابة الفريق للمواجهات المقبلة من دوري يلو.



رياض بودبوز تميمة موسيماني في الأهلي



وأشارت التقارير، إلى أن المدرب الجنوب إفريقي يعمل على تجهيز الجزائري رياض بودبوز نجم الفريق، بعدما خاض برنامجًا تأهيليًا مع مدرب خاص خلال فترة الإجازة، التي منحها الجهاز الفني لجميع لاعبي الفريق.

وطلب بيتسو موسيماني، مدرب الفريق، من بودبوز رفع مستواه البدني حتى يستطيع المشاركة بشكل كامل في المباريات المقبلة.



مواعيد مؤجلات أهلي جدة في دوري يلو



من ناحية أخرى، حددت لجنة المسابقات بدوري يلو للدرجة الأولى، مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المؤجلة، بعد انضمام عدد من لاعبيه إلى المنتخب الأول، لخوض معسكر أبو ظبي استعدادا لكأس العالم 2022.

وكانت المسابقات قررت في وقت سابق، تأجيل مباريات الأهلي خلال الجولات 9-10-11-12، وذلك بسبب انضمام محمد الربيعي الحارس، وهيثم عسيري المهاجم إلى صفوف المنتخب السعودي.

وتقرر أن يخوض الراقي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، 3 من مبارياته المؤجلة في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى خلال ديسمبر المقبل، فيما يلعب الرابعة في منتصف يناير المقبل.

ويلعب الأهلي أولى مبارياته المؤجلة أمام الجبلين في الـ11 من ديسمبر المقبل ضمن الجولة العاشرة، وبعدها يواجه العين في الـ16 من ديسمبر ضمن الجولة 11.

فيما ستكون مواجهة الساحل المؤجلة من الجولة 12 في الـ31 من ديسمبر المقبل، على أن يختتم مؤجلاته بلقاء الفيصلي في الـ14 من يناير المقبل.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في سلم ترتيب دوري يلو برصيد 15 نقطة، بعد مرور 8 جولات متأخرًا بفارق 4 نقاط عن الفيصلي المتصدر