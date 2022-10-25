شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي يستعيد خدمات نجمه قبل مواجهة ألبانيا وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استعاد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، خدمات نجم المنتخب قبل انطلاق نهائيات كأس العالم.

ويستعد الأخضر السعودي للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة للمرة السادسة في تاريخه، والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وكانت قرعة كأس العالم، أوقعت المنتخب السعودي ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.



عبدالله مادو يتواجد مع السعودية ضد ألبانيا وديًا

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن رينارد استعاد خدمات عبدالله مادو مدافع فريق النصر والمنتخب، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وغاب مادو عن فوز منتخب بلاده ضد مقدونيا الشمالية بهدف دون رد وديًا، خلال معسكر المنتخب في مدينة أبوظبي الإماراتية.

وشارك مادو في التدريبات الجماعية للمنتخب السعودي خلال المعسكر المقام حاليًا بمدين أبو ظبي الإماراتية، وذلك بعد اكتمال جاهزيته.

موعد مباراة السعودية ضد ألبانيا وديًا



ويستعد الأخضر لخوض مباراته الودية الثانية في المرحلة الثالثة أمام منتخب ألبانيا غدًا الأربعاء على استاد آل نهيان في أبوظبي.