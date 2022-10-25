شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يقرر استبعاد نجم الشباب من المنتخب السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قرر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استبعاد نجم الشباب من معسكر الفريق في مدينة أبوظبي الإماراتية.

استبعاد فواز القرني حارس الشباب من الأخضر

وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، عن قرار المدرب الفرنسي رينارد بإستبعاد فواز القرني حارس مرمى الشباب من معسكر الأخضر.

وأكد الحساب الرسمي، أن استبعاد القرني، جاء بناءً على توصية من الجهاز الطبي، بعد إصابة اللاعب واحتياجه لتلقي العلاج.

ويخوض المنتخب السعودي معسكرًا حاليًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي تحضيرًا لمنافسات كأس العالم المقرر لها في قطر 2022.

السعودية تستعد للمشاركة في المونديال للمرة السادسة

ويستعد الأخضر السعودي للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة للمرة السادسة في تاريخه، والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وكانت قرعة كأس العالم، أوقعت المنتخب السعودي ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ويستعد الأخضر لخوض مباراته الودية الثانية في المرحلة الثالثة أمام منتخب ألبانيا غدًا الأربعاء على استاد آل نهيان في أبوظبي.