شكرا لقرائتكم خبر عن مسلي آل معمر يكشف عن الخطوات الجديدة ضد حمدالله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، عن الخطوة التي ينوي اتخاذها عقب حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لصالح المغربي عبدالرازق حمدالله مهاجم الفريق السابق واتحاد جدة الحالي، في القضية المثارة بينهم.

فيفا ينصف حمدالله في قضيته ضد النصر

وحصل حمدالله لاعب الفريق السابق والاتحاد الحالي على تعويضات مالية من النادي العالمي، بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكتب آل معمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قبل أن نفسخ عقده، كان حمدالله يطالبنا بمتأخرات قيمتها نحو ٦ ملايين يورو".

وأضاف: "اليوم حكم له فيفا تقريبا بنصف ما كان مطلوبا منا،ورفض فيفا التعويضات التي طالب بها كلا الطرفين.. سنذهب إلى كاس قريبا".

آل معمر يؤكد ذهابه إلى كاس لتصعيد القضية

وتابع: "القضية المحلية أمام مركز التحكيم مختلفة تماما في موضوعها وليس لها علاقة بقرار اليوم".

وكان نادي النصر، فسخ عقد حمدالله نهاية العام الماضي، قبل أن ينضم المهاجم المغربي لصفوف الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتابع: "قبل أن نفسخ عقده، كان حمدالله يطالبنا بمتأخرات قيمتها نحو ٦ ملايين يورو، واليوم حكم له فيفا تقريبًا بنصف ما كان مطلوبا منا، ورفض فيفا التعويضات التي طالب بها كلا الطرفين، وسنذهب إلى كاس قريبًا، والقضية المحلية أمام مركز التحكيم مختلفة تماما في موضوعها وليس لها علاقة بالقرار".