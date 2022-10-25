المحامي يعقوب المطير يُعلق على فرص النصر في قضية حمدالله

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تحدث المحامي وخبير اللوائح، يعقوب المطير، عن فرص نادي النصر في القضية التي تربطه بالمحترف المغربي في صفوف الاتحاد عبدالرزاق حمدالله.

وقال المطير، في تصريحات برنامج “أكشن مع وليد”:”وضع نادي النصر في قضية حمدالله صعب وفرصة استئنافه والنجاح فيه 0% ويجب تحمل تبعات فسخ العقد، وكان يمكن التسوية وتعويض اللاعب، ويحب احترام العقود”.

وتابع خبير اللوائح:”حكم الفيفا إذا تطرق لموضوع التسجيلات فسيؤثر على حكم مركز التحكيم، وقرارات مركز التحكيم السعودي نهائية ما عدا القضايا ذات البعد الدولي والطرف الخاسر في قضية عبد الرزاق حمدالله سيتحمل اتعاب المحكمين بالفيفا والتي تفوق أتعاب قضية محمد كنو”.

وأتم المطير تصريحاته بقوله:”يفترض على مركز التحكيم السعودي التوقف حاليًا وطلب حيثيات قرار الفيفا الذي يبرأ نادي الاتحاد واللاعب عبد الرزاق حمدالل ويحب احترام العقود، والفيفا لا يرحم، ومن حسن حظ النصر عدم صدور قرار منع التسجيل”.



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Source akhbaar24

