أمير المدينة المنورة يدشن 17 مشروعًا تعليميًا ضمن مبادرة “طيبة بلا مبانٍ مستأجرة”

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دشّن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، 17 مشروعاً تعليمياً جديداً ضمن المرحلة الثانية من مُبادرة “طيبة بلا مبانٍ مستأجرة”، والتي انطلقت عام 1439هـ.

وساهمت المبادرة في رفع نسبة المباني التعليمية الحكومية إلى 84٪ حتى العام الجاري 1444هـ، وتستهدف الاستغناء عن كافة المباني المدرسية المستأجرة في المدينة المنورة بنهاية العام 1445هـ، يليها المحافظات والضواحي في نهاية العام 1447هـ.

واطّلع أمير المنطقة، خلال حفل التدشين بمقر مجمع أروى بنت أبي العاص للطفولة المبكّرة، على خدمات المشاريع التعليمية والمدارس المدشّنة، والتي تتضمن 474 فصلاً دراسياً تخدم 14.2 ألف طالب وطالبة، حيث تتقلص بتلك المشاريع الجديدة نسبة المدارس المستأجرة بالمدينة المنورة إلى 16٪.

وقدّم أمير منطقة المدينة المنورة، شكره وتقديره لوزير التعليم يوسف البنيان، ولقيادات الوزارة على دعم كافة المشاريع التعليمية بالمنطقة لتحقيق كافة مستهدفات مبادرة طيبة بلا مبان مستأجرة.

وتفقد الأمير فيصل بن سلمان عددًا من الفصول والقاعات الدراسية بالمجمع التعليمي الجديد للطفولة المبكرة، وشاهد معرض المشاريع، واستمع لشرحٍ عن المشاريع المستقبلية، بالإضافة إلى مشروع مسار البناء والصيانة والتحويل من برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام PPP)) ونسب الإنجاز في المشاريع التعليمية الجديدة.

وشاهد أمير المنطقة عرضاً عن مشروع تأهيل المركز الكشفي ومركز وثائق التعليم التاريخية والمركز العلمي والتي سيتم تدشينها خلال الفترة المقبلة.



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Source akhbaar24

