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أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف امتنانه الشديد لما قدمته المملكة لبلاده خلال كارثة الفيضانات، وتفاعلها السريع مع المحتاجين
وأوضح خلال حديثه اليوم (الثلاثاء) في مبادرة مستقبل الاستثمار، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قام بمد جسور التواصل بين البلدين، وأرسل الكثير من المساعدات للأسر المنكوبة.
وكانت المملكة دعمت المتأثرين من الفيضانات في باكستان من خلال جسر جوي اشتمل على المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء باكستان: ممتنون لدعم المملكة للمتضررين من الفيضانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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