اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 520 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في إقليم السند بباكستان

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إسلام آباد 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واس

وزع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 520 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة جامشورو بإقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.640 فردًا .

وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم.

//انتهى //

16:59ت م

0152 إسلام آباد 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسوزع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 520 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة جامشورو بإقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.640 فردًا .وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم.//انتهى //16:59ت م0152

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