سكان المملكة ينفقون 9.5 مليار ريال في أسبوع عبر نقاط البيع

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استعرض البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع (16 – 22 أكتوبر)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.

وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق نحو 9.5 مليار ريال، حيث أنفق المستهلكون 1.4 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، و1.4 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، و1.4 مليار ريال على نفقات أخرى، و1.03 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة.

كما أنفقوا 642.3 مليون ريال على محطات الوقود، و683.7 مليون ريال على الصحة، و574.04 مليون ريال على النقل، فيما تم إنفاق 233.9 مليون ريال على المجوهرات، و240.6 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و353.3 مليون ريال على مواد البناء والتشييد، و225.01 مليون ريال على الفنادق.

كما تم إنفاق و217.1 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و76.1 مليون ريال على المنافع العامة، و96.7 مليون ريال على الاتصالات، و67.8 مليون ريال على التعليم.



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Source akhbaar24

