فرع “الشؤون الإسلامية” بالرياض يدعو لشغل 491 وظيفة (إمام – مؤذن) على نظام العقود أو المكافآت

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دعا فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض لشغل 491 وظيفة بمدينة الرياض لـوظيفتي (إمام ــ مؤذن) على نظام العقود الرسمية براتب شهري للجامعي 6 آلاف ريال والثانوي 4.5 ألف ريال أو على نظام المكافآت.

وأوضح فرع الوزارة أن التقدم يتم لقسم الاستقبال بإدارة المساجد بالفرع ابتداء من شهر ربيع الثاني للعام الحالي 1444هـ، حيث سيستمر تلقي طلبات المتقدمين لمدة شهر كامل.

وبين أن التعيين سيكون وفق الشروط العامة المقررة لنظام تعيين الأئمة والمؤذنين والمدونة في بوابة الوزارة الإلكترونية، داعياً المؤهلين لمراجعة الفرع بمقره بحي الغرابي بوسط مدينة الرياض لتقديم الطلبات الخاصة بشغل الوظائف، حسب البيان المرفق بالرابط .



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Source akhbaar24

