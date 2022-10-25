النصر يدرس التعاقد مع محمد النني

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كشفت تقارير عن دراسة نادي النصر فكرة التعاقد مع لاعب وسط أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر محمد النني. ويدرس النصر بحسب التقارير التعاقد مع محمد النني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم وسط الفريق. وينتهي عقد الدولي المصري محمد النني مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري وسبق له اللعب لبازل السويسري وبيشكتاش التركي.

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