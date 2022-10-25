نواف التمياط يثني على رينارد

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أثنى نجم المنتخب الوطني ونادي الهلال السابق، نواف التمياط على أداء ونتائج المدير الفني للأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد. وأكد التمياط عبر برنامج “صدى الملاعب” أن العمل الذي قدمه رينارد مع المنتخب السعودي خلال تصفيات كأس العالم كان مبهرًا. وشدد التمياط على يقته في ظهور المنتخب السعودي بمستوى طيب خلال كأس العالم 2022 بقطر رغم أن المجموعة ليست بالسهلة. ويلعب المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

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