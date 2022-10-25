الخطيب: نتوقع زيادة السياح في السعودية بنسبة 300% بحلول 2030

كشف وزير السياحة، أحمد الخطيب، عن استهداف الوزارة بأن تكون الرياض هي المكان الأولى للسياحة والسفر، متوقعا نمو عدد السياح في المملكة بنسبة 300% بحلول 2030.

وأكد أن المملكة لديها الكثير من الأشياء التي تستطيع أن تقدمها مثل البحر الأحمر والجبال والمدن والشعب الرائعين، مضيفا أن الوزارة تستثمر الكثير من أجل جعل المملكة واجهة عالمية، ولفت إلى أن المملكة تركز على الاستدامة لذلك فهي تنشأ الآن مركز الاستدامة الذي من شأنه أن يحمي الوظائف والبيئة والحياة الاجتماعية.