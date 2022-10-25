الخطيب: نتوقع زيادة السياح في السعودية بنسبة 300% بحلول 2030

وأكد أن المملكة لديها الكثير من الأشياء التي تستطيع أن تقدمها مثل البحر الأحمر والجبال والمدن والشعب الرائعين، مضيفا أن الوزارة تستثمر الكثير من أجل جعل المملكة واجهة عالمية، ولفت إلى أن المملكة تركز على الاستدامة لذلك فهي تنشأ الآن مركز الاستدامة الذي من شأنه أن يحمي الوظائف والبيئة والحياة الاجتماعية.
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