وزير الصحة: لم تظهر مؤشرات ضراوة وشدة بشأن متحور XBB في المملكة

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الخطيب: نتوقع زيادة السياح في السعودية بنسبة 300% بحلول 2030
كشف وزير السياحة، أحمد الخطيب، عن استهداف الوزارة بأن تكون الرياض هي المكان الأولى للسياحة والسفر، متوقعا نمو عدد السياح في...
وزارة الدفاع تعلن عن وظائف عسكرية شاغرة للجنسين
أعنلت وزارة الدفاع عن وظائف عسكرية شاغرة للجنسين برتب (جندي، جندي أول، عريف، رقيب، وكيل رقيب) في تخصصات علمية ومهنية. وقالت إن...
مخطط شامل لنفايات المسالخ والمجازر
يعتزم المركز الوطني لإدارة النفايات، الاستعانة باستشاري لتنفيذ دراسة نفايات المسالخ والمجازر، وإعداد المخطط الشامل لإدارة نفايات...
السعودية تودع الـ40 مئوية واليوم كسوف جزئي
شهدت أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية ومرتفعات جازان، وعسير والباحة، سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة حدت من مدى الرؤية...
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