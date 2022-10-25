سكان حي الراشدية بالمزاحمية: مللنا وعود القضاء على التشوه البصري

لم تفلح توسلات سكان حي الراشدية بمحافظة المزاحمية (غرب الرياض) لمعالجة التشوهات البصرية والأراضي التي تملؤها الحشائش والزواحف رغم شكاوى متعددة من الأهالي لبلدية المحافظة. وهي الشكاوى التي تزامنت مع حملة «صور وأرسل» التي أطلقتها أمانة منطقة الرياض، والتي تهدف لمعالجة التشوهات البصرية.

ويقع الحي المكتظ بالسكان شمال طريق مكة المكرمة - الرياض، وهو من الأحياء الجديدة التي يأمل سكانه النظر في شوارعه التي لا يزال البعض منها ترابياً.

وفي جولة لـ«دوت الخليج» داخل الحي بصحبة حمود فرج القحطاني وهو من سكانه يظهر لعدسة الصحيفة «التشوه البصري» على مدخل الحي من جهته الشرقية.

يقول القحطاني، إن «هذا الحي من الأحياء الجديدة ويزداد يوما بعد آخر بكثافته السكانية، ويعاني السكان من عدم سفلتة الشارع الذي يعتبر المدخل الرئيسي للحي ما سبب مشاكل للسيارات القادمة للحي والباصات الخاصة بنقل الطلاب والطالبات لمدارسهم».

ويضيف القحطاني: «سبق لي وأن تقدمت إلى بلدية محافظة المزاحمية بتاريخ 1443/10/25 خطاب رقم 4300245007 وذلك بشأن (التشوه البصري) لمدخل حي الراشدية وتم الوقوف على الموقع من قبل موظف البلدية الذي أوضح لنا كما يقول إنه قد تقدم كثير من المواطنين ولا يوجد حل لهذا التشوه البصري للحي، ويضيف بعد ذلك تقدمت للمرة الثانية بتاريخ 1444/2/4 بخطاب رقم/ 4400027216 لنفس الموضوع ولم يتم حله حتى الآن».

«دوت الخليج» بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الرياض الدكتور علي الرويلي وتم إرسال الاستفسار بتاريخ 13 من شهر سبتمبر المنصرم الذي وعد بالرد لكنه لم يتم رغم مضي أكثر من 3 أسابيع.