الخطيب: نتوقع زيادة السياح في السعودية بنسبة 300% بحلول 2030 كشف وزير السياحة، أحمد الخطيب، عن استهداف الوزارة بأن تكون الرياض هي المكان الأولى للسياحة والسفر، متوقعا نمو عدد السياح في... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 29 ربيع الأول 1444 هـ 29 ربيع الأول 1444 هـ

وزير الصحة: لم تظهر مؤشرات ضراوة وشدة بشأن متحور XBB في المملكة صرح وزير الصحة فهد الجلاجل، أنه لم تظهر حتى الآن مؤشرات ضراوة وشدة للمتحور الفرعي "XBB" في المملكة، مؤكدًا على أهمية استكمال اللقاحات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 29 ربيع الأول 1444 هـ 29 ربيع الأول 1444 هـ

مخطط شامل لنفايات المسالخ والمجازر يعتزم المركز الوطني لإدارة النفايات، الاستعانة باستشاري لتنفيذ دراسة نفايات المسالخ والمجازر، وإعداد المخطط الشامل لإدارة نفايات... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 29 ربيع الأول 1444 هـ 29 ربيع الأول 1444 هـ

السعودية تودع الـ40 مئوية واليوم كسوف جزئي شهدت أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية ومرتفعات جازان، وعسير والباحة، سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة حدت من مدى الرؤية... جدة: يُمن لقمان جدة: يُمن لقمان 28 ربيع الأول 1444 هـ 28 ربيع الأول 1444 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع تعلن عن وظائف عسكرية شاغرة للجنسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.