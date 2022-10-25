شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يثير الجدل حول القرارات التحكيمية فى مواجهة الأهلى وأسوان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، عن القرارات التحكيمية الخاطئة التى وقع فيها التحكيم خلال مباراة الأهلى وأسوان الأخيرة، حيث أتهم الحكم أحمد الغندور بعدم صحة ركلة الجزاء التى احتسابها للفريق الأحمر، مشيرًا إلى سقوط شادي حسين مهاجم الفريق، متعمدًا من أجل الحصول على مخالفة من حارس مرمي الفريق الخصم.

وأضاف أن المنصات الإلكترونية للأهلي وبعض من مقدمي المحتوي على مواقع سوشيال ميديا من الجماهير الحمراء، هم السبب الرئيسي فى انتشار ظاهرة التعصب الكروي خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يجب التحرك على أساسه من قبل الجهات الرياضية المختصة والحكومية من أجل إيقاف هذه الفئة، والتى تسئ إلى جماهير الفريق الحقيقية.



الزمالك يستعد للسفر لمواجهة الأهلي بالسوبر

وتواجد نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية فى مطار القاهرة، للتوجه إلى مطار دبي الدولى فى دولة الإمارات، إستعدادًا لملاقاة الأهلى فى لقاء السوبر المصري، حيث استبعد محمود" الونش" من قائمة الفريق للإصابة، مما جعله لا يتواجد مع بعثة الفريق المسافرة.



موعد مباراة الزمالك والأهلى فى السوبر

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك غريمه التقليدي نادي الأهلى يوم الجمعة القادم، فى كأس السوبر المصري، والذي سيقام على ملعب هزاع بن زايد معقل فريق العين، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.