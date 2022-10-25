نائب أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير الهلال الأحمر المعيّن حديثاً

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المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة المعيّن حديثاً مساعد بن غالي العنزي, وهنأه بهذه الثقة, متمنياً له التوفيق وللعاملين في الفرع لخدمة المنطقة وأهلها.
ونوّه الأمير سعود بن عبدالرحمن بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من دعم سخي لتقديم خدمات إسعافية متكاملة في جميع مناطق المملكة، مشيداً بالجهود والخدمات التي تُقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى، إضافة إلى تعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية وتنفيذها للمشاريع.
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Source almnatiq
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