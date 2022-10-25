نائب أمير نجران يتسلم تقرير أعمال فرع وزارة النقل بالمنطقة

︎ . المناطق_واس نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من دعم كبير لقطاع النقل والطرق لربط كافة مدن وقرى ومراكز وهجر المملكة بشبكة طرق ونقل بري متكاملة وآمنة وحديثة. جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس وبران بن مهدي عطشان، الذي قدّم لسموه تقريراً عن أعمال الفرع، والمراحل التنفيذية في عدد من مشروعات الوزارة بالمنطقة، وأعمال رفع مستوى السلامة على الطرق، وتنفيذ الحواجز الوقائية على بعض الطرق، وتحسين التقاطعات السطحية، والمناطق الخطرة، ومشروع تجهيزات السلامة المرورية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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