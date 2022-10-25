رئيس اتحاد كرة الطائرة: الشواطىء ستدخل عالم التخصص والاحتراف

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أكد رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة خالد الزغيبي، دعم مجلس الإدارة لرياضة الكرة الطائرة الشاطئية، مشيرا إلى ان دخول اللعبة الرسمي في دعم استراتيجية الاندية سيحفز إدارة الأندية للاهتمام باللعبة واللاعبين والدخول في عالم التخصص والاحتراف.

وأكد أن هذا الأمر يحول تواجد طائرة الشواطىء السعودية في المحافل الدولية من المشاركة الى المنافسة.

وجاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع لجنة الشواطىء بحضور نائب رئيس الاتحاد سعد الرويس ورئيس لجنة الشواطىء محمد الفقيه والمدير التنفيذي نايف العبيد وأعضاء اللجنة فايز الداوود وعبدالعزيز اسلام وعيسى يامي ومقرر اللجنة عبدالله النافع.

وتحدث رئيس لجنة الشواطىء محمد الفقيه أن الطائرة الشاطئية ينتظرها مستقبل باهر بعد دخولها في دعم الاستراتيجية للاندية.

وقال: “الطائرة الشاطئية تجد الدعم الكامل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور خالد الزغيبي فهو حريص على نشر وتطور اللعبة وفي هذا الاجتماع خرجنا بعدد من المقترحات التي ستصب في مصلحة اللعبة واللاعبين وتمنى أن تتفاعل الاندية من قرار دخول اللعبة في الاستراتيجية حتى نحقق الاهداف بشكل سريع”.



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Source akhbaar24

