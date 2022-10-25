أمير القصيم يدشن حملة هيئة الأمر بالمعروف “عليكم بسنتي” بالمنطقة

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المناطق_واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم، حملة “عليكم بسنتي” بالمنطقة، التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعزيز السنة النبوية والعناية بها.

وأشاد سموه بمثل هذه الحملات التوعوية لبيان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وترسيخها في النفوس، وإيضاح سبل التمسك والاعتصام بها وأثرها في المجتمع.

واستمع إلى شرحٍ من مدير فرع الرئاسة الدكتور محمد القرني، عن أهداف الحملة التي تستهدف المجتمع عبر برامج متنوعة من الكلمات واللقاءات والجولات التوعوية الميدانية وورش العمل بجانب النشر الإعلامي والإلكتروني ووسائل التوعية الذكيّة.

كما تسلم سمو أمير القصيم تقريراً يرصد جهود فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة خلال فعاليات اليوم الوطني الـ92 للمملكة.

حضر التدشين وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

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Source almnatiq

