إطلاق مبادرة “ما تغلى عليك” لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

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أطلق اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع الغرف التجارية، ومنافذ البيع الكبرى بالقطاع الخاص والمنتجين والموزعين مبادرة تخفيضات ‏”ما تغلى عليك”. وتهدف المبادرة إلى إتاحة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مُخفضة، وتستهدف أكثر من 40 سلعة تموينية أساسية مثل: (الدجاج والبيض والأرز والألبان والزيوت واللحوم وغيرها). وتحظى المبادرة بمشاركة واسعة ومشكورة من منافذ البيع المنتشرة في أنحاء المملكة.

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