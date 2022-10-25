كسوف الشمس في السعودية.. تنبيه عاجل من الصحة لتجنب حدوث الضرر في شبكية العين

︎

.

حذرت وزارة الصحة جميع المواطنين من خطورة النظر إلى كسوف الشمس الذي تشهده عدة مناطق بالمملكة خلال الدقائق القادمة لما تمثله من خطورة على العين.

مخاطر النظر لكسوف الشمس

ونشرت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي على “تويتر” تحذر من النظر لكسوف الشمس حتى لو دقائق معدودة تجنبا للكوارث الصحية التي تسببها على شبكية العين.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه لا يمكن النظر إلى كسوف الشمس حتى لو تم استخدام “النظارات المعتمة، الكاميرات، التيلسكوب”.

تأثير كسوف الشمس على العين

وأكدت الوزارة أن كسوف الشمس قد يؤدي إلى تلف شبكية العين دون الشعور بالألم وقد يظهر الألم بعد عدة ساعات أو أيام.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

