الشيخ سعد الشثري يزور مقر تمرة المالية

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تشرفت شركة تمرة المالية الحاصلة على ترخيص هيئة السوق المالية بالسعودية بزيارة عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور سعد الشثري في مقر الشركة بجدة حيث دار الحوار على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة و فرص الشركات الناشئة في السوق السعودي و تقدم شركة تمرة المالية منتجها الفريد و المميز لتقديم المشورة و إدارة الإستثمارات عبر المستشار الآلي حيث يمكن وضع مدخراتك و إستثماراتك لتنميتها بطريقة ذكية متنوعة و متوازنة لتكون إستثماراتك منخفضة المخاطر حيث أنه بمجرد إيداعك للمبلغ المراد إستثماره يتم توزيعه آلياً على أصول استثمارية متنوعة و موزعة جغرافياً على مستوى العالم و موافقة للشريعة الإسلامية و بتكاليف منخفضة ، و ستكون أولى خطوات ذلك هي إيداع المبلغ بحسب رغبتك و يمكن زيادة الدفعات بشكل شهري في المحفظة الإستثمارية ثم الإجابة على الأسئلة التي تحدد مستوى المخاطر التي تتحملها و هدفك الإستثماري ثم تحديد مدة الإستثمار المرغوبة هل هي طويلة الأجل أو قصيرة الأجل ليقوم المستشار الآلي بعد ذلك ببناء محفظة إستثمارية حسب أهدافك و يمكنك الإطلاع على أداء المحفظة بكل شفافية و وضوح .