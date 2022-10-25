“الأراضي البيضاء”: 69 أرضاً في الدورة الفوترية السادسة في مكة المكرمة

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كشف برنامج “الأراضي البيضاء” أن فوترة الدورة الـ6 للمرحلة الأولى في مكة المكرمة صدرت على 69 أرضاً واقعة داخل النطاق العمراني المعلن، بمجموع مساحات يتجاوز 17 مليون م2.

وأوضح البرنامج أن فواتير الدورة السادسة لرسوم الأراضي في مكة المكرمة صدرت الأسبوع الماضي، مبينا أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 14,500 فاتورة في المدن التي طبقت فيها الرسوم، بما في ذلك فواتير الدورة الـ6 للرسوم في مكة المكرمة في مرحلتها الأولى لعام 1444 / 1445هـ.

ودعا البرنامج مُلاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار؛ تجنبًا لما يترتب على عدم السداد خلال المدة المحددة من غرامات قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة، مبيناً أنه يمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء.

ونوّه البرنامج إلى أن الفواتير تعتبر عقودًا وامتيازات ومحررات جزائية بحسب نظام إيرادات الدولة، مشيراً إلى أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: “تحدد الوزارة أوجه الصرف -من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة- على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها”.





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Source akhbaar24

