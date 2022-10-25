شكرا لقرائتكم خبر عن موقف عبد المنعم النهائى من اللحاق بمباراة السوبر المصري أمام الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواردت تقارير صحفية مصرية فى الساعات الأخيرة تكشف الموقف النهائي للاعب محمد عبد المنعم،مدافع النادي الأهلي المصري، من اللحاق بمباراة السوبر القادم أمام الزمالك من عدمه، خاصة أن اللاعب تعرض لإصابة قوية على مستوي الأنف فى مباراة أسوان الأخيرة بالدوري المصري.

وأكدت التقارير أن اللاعب سيشارك بصورة كبيرة فى مباراة السوبر أمام الزمالك، بعدما شارك اللاعب فى مران الفريق الأحمر أمس بأكمله، ولكن أشارت بعض التقارير أن اللاعب ربما يقوم بإرتداء قناع واقي أمام الفارس الأبيض، لا سيما بعد أن أكد أحد المصادر داخل النادي الأهلي أن اللاعب قد يحتاج لتدخل جراحي على مستوي الأنف.



عبد المنعم يؤجل التدخل الجراحي على الأنف

ومن جانبه يصمم اللاعب على التواجد فى مباراة الزمالك القادمة، فى الوقت الذي يعلم أهمية هذا اللقاء للجماهير الحمراء فى بداية الموسم الحالي، والدفعة المعنوية التى سيمنحها الفوز فى هذه المباراة لجميع اللاعبين، لذلك يفضل اللاعب أن يقوم بالتدخل الجراحي على أنفه بعد إنتهاء مباراة السوبر أمام الزمالك والعودة إلى القاهرة.



موعد مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم الجمعة القادم، فى كأس السوبر المصري، والذي سيقام على ملعب هزاع بن زايد معقل فريق العين، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.