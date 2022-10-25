عطل فني يضرب “واتساب” في عدة مناطق بالعالم

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اشتكى مستخدمو تطبيق التواصل الاجتماعي الفوري “واتساب” في عدة مناطق حول العالم، صباح الثلاثاء، من عطل فني بالتطبيق.
وواجه المستخدمون مشكلة في إرسال الرسائل عبر التطبيق واستقبالها، حيث طال العطل الدردشات الشخصية بين الأشخاص وتلك الخاصة بالمجموعات.
وأكد موقع downdetector الذي يتابع الأعطال الفنية في المواقع والمنصات الرقمية الشهيرة، وجود مشكلة فنية في “واتساب”.
وأظهرت بيانات الموقع ارتفاعا كبيرا في بلاغات الأعطال التي طالت “واتساب” في الساعات الأخيرة، حيث بلغت في ساعة واحدة فقط أكثر من 9 آلاف بلاغ.
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Source akhbaar24
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