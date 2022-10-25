لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، عن وظائف شاغرة للراغبين في شغل 491 وظيفة بمدينة الرياض لـوظيفتي (إمام، مؤذن) على نظام العقود الرسمية على نظام المكافآت.

وظائف شاغرة بالرياض

وكشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، مض ضرورة الإطلاع على كافة التفاصيل قبل التقديم.

وظائف شاغرة:

1- إمام.2- مؤذن.تفاصيل الوظائف:

راتب شهري للجامعي 6,000 ريال.راتب شهري للثانوي 4,500 ريال.أو على نظام المكافآت.

المؤهلات المطلوبة:

شهادة الثانوية العامة فأعلى.الشروط العامة:أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.حسن السيرة والسلوك.اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي.لا يقل العمل عن 18 سنة. لوظائف أئمة (شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم).لوظائف مؤذنين (شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم).

مكان العمل:منطقة الرياض.البيان المساجد (PDF): (اضغط هنا) او (اضغط هنا)موعد التقديم:– يبدأ التقديم بمشيئة الله غداً الأربعاء بتاريخ 1444/04/01هـ الموافق 2022/10/26م ولمدة شهر كامل.طريقة التقديم:– التقدم لقسم الاستقبال بإدارة المساجد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض (حي الغرابي) خلال الفترة الموضحة أعلاه.

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Source almnatiq

