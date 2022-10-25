“الإحصاء”: ارتفاع الصادراتِ السلعيَّة غير البترولية 16.6% خلال أغسطس الماضي

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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الثلاثاء)، نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر أغسطس من عام 2022م.

ووفقاً لنتائج النشرة، فإن قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر أغسطس2022 بلغت 27 مليار ريال مقابلَ 23 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2021، بارتفاع مقدارُه 4مليارات ريال، بنسبة 16.6% .

وأوضحت الهيئة أن قيمة الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أغسطس عام 2022 بلغت 134 مليار ريال مقابلَ 90 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه 44 مليار ريال بنسبة 49.1%.

وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر أغسطس 2022 بلغت 107 مليارات ريال مقابلَ 67 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه 40 مليار ريال، بنسبة 60.2 %.

وبلغت الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر أغسطس 2022 قيمة 61 مليار ريال مقابلَ 51 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه 10 مليارات ريال بنسبة (20.0 %).



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Source akhbaar24

