«تجمع القصيم الصحي»: النظارات الشمسية العادية ليست آمنة للنظر إلى الشمس

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أعلن التجمع الصحي بالقصيم، أن النظارات الشمسية العادية، حتى تلك المعتمة للغاية، أو المرشحات محلية الصنع، ليست آمنة للنظر إلى الشمس.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الكسوف الكلي للشمس يحدث عند تحرك القمر بين الأرض والشمس، ويتسبب القمر في منع ضوء الشمس من الوصول إلى الأرض، حيث يلقى بظلاله على كوكب الأرض، مشيرًا إلى ملاحظات مهمة، من أبرزها:

1 – النظر إلى الكسوف الشمسي دون الحماية الصحيحة للعين، يمكن أن يعرض العين لأشعة الشمس الضارة، الأمر الذي يتسبب في تلف العين.

2 – النظارات الشمسية العادية حتى تلك المعتمة للغاية، أو المرشحات محلية الصنع، ليست آمنة للنظر إلى الشمس، خصوصًا وقت الكسوف.

3 – لا يوحد سوى طريقة واحدة آمنة للنظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف، وهي من خلال نظارات تعرف باسم «نظارات الكسف»، مصممة خصيصًا لهذا الغرض.

تحذير من النظر مباشرة إلى الشمس

في الوقت نفسه، قال خبير الطقس وأستاذ المناخ د. عبد الله المسند، إن شمال المملكة أول من يبدأ بمشاهدة الكسوف الجزئي للشمس.

وحذر على حسابه في «تويتر»، من خطورة التلهف من الطلاب لرؤية الكسوف الشمسي الذي تتزامن بدايته مع موعد الانصراف المدرسي، مؤكدًا تحذيره من النظر مباشرة للشمس.

وأوضح أن النظر المباشر خطر على العين، والتي قد يصيب بالعمى المؤقت، أو يلحق بالعين أضرراً دائمة، لافتًا إلى أن النظارات الشمسية حتى لو كانت معتمة 100% لا تحمي الإنسان من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، وأن هناك نظارات خاصة للكسوف.

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Source almnatiq

