“تداول”: 500 مليون ريال رأس مال شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية

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أعلنت شركة “مجموعة تداول السعودية القابضة”، مشاركتها مع “صندوق الاستثمارات العامة” في تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية برأس مال يبلغ 500 مليون ريال.

وأوضحت أن تأسيس الشركة يأتي بملكية 80% لصندوق الاستثمارات العامة، و20% للمجموعة، لافتة إلى أن مقر الشركة الرئيسي سيكون في مدينة الرياض.

وأكدت أن إعلان شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية سيسهم في جهود تنظيم أكبر مزاد من نوعه عالمياً لتداول الائتمان الكربوني اليوم، وذلك خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته السادسة بالعاصمة الرياض، حيث من المتوقع أن يشهد المزاد تداول مليون طن من الائتمان الكربوني، وتقديم شهادات ائتمان كربون عالية الجودة.

وأشارت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يعتبر طرفا ذا علاقة كونه أكبر مساهم في شركة مجموعة تداول السعودية والذي يملك نسبة 70% من أسهم المجموعة.



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Source akhbaar24

