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المناطق_الرياض
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن فرض غرامة كل أسبوعين كحد أدنى في حال عدم تسوير الأراضي الفضاء المستهدفة.
وبحسب صحيفة “المدينة، فإن ذلك لا يغني عن دفع الرسوم الخاصة بالأراضي البيضاء.
تسوير الأراضي الفضاء
ومؤخرًا، طالبت وزارة الشؤون البلدية والهجرة بسرعة استخراج الرخصة اللازمة للبدء في تسوير أرضك الفضاء حتى تتجنب التعرض للمخالفة وتكرارها.
وبدأت الوزارة مؤخرًا في التطبيق التدريجي لتسوير الأراضي في عدة مناطق، من خلال مبادرة تستهدف ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية، وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي، وحمايتها من التعديات، وتوضيح حدود الملكية للأرض.
وهذه المبادرة تستهدف ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية للارتقاء بالمشهد الحضري، وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي، وحمايتها من التعديات، وتوضيح حدود الملكية للأرض، والإسهام في معالجة التشوه البصري.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من «البلدية»: غرامة كل أسبوعين لرفض تسوير الأراضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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