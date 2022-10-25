كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بكورونا

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المناطق_واس
سجلت كوريا الجنوبية اليوم 43759 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 25 مليونا و355 ألفا و350 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية للأمراض والوقاية منها.
كما أضافت البلاد 17 وفاة جراء الفيروس، لترتفع حالات الوفاة الإجمالية إلى 29 ألفا و17 حالة.
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Source almnatiq
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