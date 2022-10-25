“إحكام” توضح إجراءاتها للنظر في طلبات التملك ودراستها

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كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، عن إجراءات اللجان حين النظر في طلبات التملك ودراستها.

وأوضحت “إحكام” أن اللجان تنظر في طلبات التملك بناءً على المساحة المحددة في الطلب دون الإخلال بشروط قبول الطلبات، حيث يلزم للتوصية بالتملك لمقدمي الطلبات التي لا تزيد مساحة عقاراتهم السكنية على 2500م2، والزراعية على 5000م2، ووجود وثائق ومستندات تدل على وضع اليد أو الإحياء، مع ألا يعارض العقار التنظيم أو التخطيط، أو أيا من المشروعات التنموية الأخرى.

وأضافت أن هذه الآلية زادت ضابطاً إضافيًا لمقدمي الطلبات التي تزيد مساحة عقاراتهم السكنية على 2500 م2، والزراعية على 5000 م2، وهو أن تقتصر التوصية على المساحة المحياة فعلياً وفق ما يوضحه أقرب مصور (جوي أو فضائي) واضح لتاريخ 9 / 11 / 1387هـ معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

يشار إلى أن فترة تمديد استقبال طلبات تملك العقارات، تنتهي بتاريخ 5 / 5 / 1444 هـ.



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Source akhbaar24

