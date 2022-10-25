رئيس جمهورية السنغال يصل للرياض للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار

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المناطق_واس
وصل إلى الرياض اليوم، فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال, والوفد المرافق له؛ للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير جمهورية السنغال لدى المملكة ممادو مامودو صال.
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Source almnatiq
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